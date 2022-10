Conserto de adutora afeta sistema de abastecimento de água em Araucária

A Sanepar informa que no fim de semana ocorreram sucessivos rompimentos de uma adutora (tubulação de grande porte) que abastece bairros de Curitiba, Araucária e Fazenda Rio Grande. Em razão da complexidade, os consertos foram finalizados no início da manhã desta segunda-feira (24/10), no entanto, para evitar novos problemas, a pressurização da tubulação ocorre lentamente e a normalização do abastecimento está prevista para o início da manhã desta terça (25). Em Araucária, os bairros afetados são: Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera.



A orientação da Sanepar é para que os consumidores façam uso racional da água. O Serviço de Atendimento ao Cliente é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site www.sanepar.com.br.