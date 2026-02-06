Neste sábado e domingo, 07 e 08 de fevereiro, a Biblioteca Pública Municipal Emiliano Perneta, apelidada carinhosamente como BIPA, e a Casa das Palavras Brincantes, realizarão um Momento Cultural de contação de história em comemoração ao aniversário dos 136 anos de Araucária, que acontece no dia 11 de fevereiro.

O evento é gratuito e aguarda a presença de toda a criançada da cidade. O Momento Cultural levará para os pequeninos uma aventura épica sob a sombra das nossas araucárias com o conto “Azurildo e o Mistério dos Pinhões”, uma história mágica sobre amizade, natureza e as raízes da cidade.

Na BIPA, o encontro será no sábado (07) às 10h. Já na Casa das Palavras Brincantes, o evento acontecerá no domingo (08), às 15h.

A Biblioteca Pública Municipal Emiliano Perneta está localizada na Rua Professor Alfredo Parodi, 427, no Centro. A Casa das Palavras Brincantes fica na Rua Ceará, no bairro Iguaçu, na entrada do Parque Cachoeira.

Edição n.º 1501. Victória Malinowski.