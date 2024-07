Container Baby Kids: A loja infantil que combina paixão, qualidade e diversão para pais e filhos

Empreender é um sonho e uma possibilidade para que mães possam construir uma carreira e ter uma flexibilidade de horários para criar seus filhos, e foi assim que a ideia de abrir a Container Kids surgiu.

A Container Baby Kids é uma franquia especializada em roupas infantis, a proprietária da unidade em Araucária, Stephanie de Oliveira, sempre desejou empreender e, como mãe, aprendeu a entender profundamente sobre roupas infantis. Foi então que decidiu transformar essa paixão em realidade e abrir um negócio que pudesse oferecer roupas de qualidade para crianças.

Na Container Baby Kids, os clientes encontram uma ampla variedade de roupas infantis, desde tamanhos para prematuros até o tamanho 16. A loja se destaca pela qualidade das peças, diversidade de opções e produtos cuidadosamente selecionados para garantir conforto e estilo para os pequenos.

O grande diferencial da Container Baby Kids é o ambiente acolhedor e divertido, totalmente pensado para acolher e receber as crianças. A loja é vibrante e colorida, proporcionando um espaço onde os pequenos se sintam à vontade. Além disso, há uma brinquedoteca que faz a alegria das crianças, permitindo que elas brinquem e se divirtam enquanto suas mães fazem as compras tranquilamente.

A loja ainda está dando seus primeiros passos, com 4 meses de vida, a Container Kids já conquistou a confiança e o carinho dos clientes. A loja tem se tornado um ponto de referência para os pais que procuram qualidade e um atendimento diferenciado.

E para a alegria dos papais e mamães, no mês de julho a Container Kids está com a Liquida Inverno, oferecendo itens selecionados com 50% de desconto. Além dessa promoção especial, a loja oferece novas promoções toda semana, garantindo sempre novidades e ofertas para seus clientes.

Com ambiente aconchegante e colorido a loja é o lugar ideal para fazer compras com seus filhos

Serviço

Não deixe de visitar o espaço da Container Baby Kids e conhecer a variedade e qualidade dos produtos e garantir a alegria dos pequenos. A loja funciona de segunda a sexta das 09:00 às 18:00 e aos sábados das 09:00 às 15:00 e fica na rua Rua Paulo Alves Pinto, 144, esquina com Alfredo Parodi, perto do Vicari do Centro.

NINA SANTOS / Edição n.º 1424