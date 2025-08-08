O Costeira 50 tinhas encerrou a primeira fase da Copa da Amizade como vice-líder na classificação. Na última rodada da etapa, realizada no sábado (02/08), o time araucariense enfrentou o Garotos Unidos e venceu por 3X0 (W.O.) – opção que foi dada ao adversário por não haver mais chances de classificação.

Com os resultados dos demais confrontos da última rodada, o Costeira completou a fase com 42 pontos, apenas 1 atrás do líder Piraquara, que terminou com 43 pontos.

Definidos os 8 times classificados para os dois quadrangulares finais, a composição dos grupos (conforme o regulamento) ficou dessa forma: Quadrangular 1 – Piraquara, Ipiranga, AA União e Roça Grande; e Quadrangular 2 – Costeira, Iguaçu, Mocidades e Roma.

Na próxima rodada (09/08), o Costeira inicia sua jornada rumo ao tricampeonato, enfrentando o Roma de Curitiba, às 10h45, no Estádio Vila Torres.

Edição n.º 1477.