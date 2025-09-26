O time 50tinhas do Costeira FC enfrentou no sábado (20/09), pela sexta e última rodada das quartas de final da Copa da Amizade 2025, a forte equipe do Iguaçu de Santa Felicidade e perdeu pelo placar de 1X0. O resultado não interferiu na classificação, já conquistada com antecedência. O time ficou em 1º lugar no quadrangular 2, com 11 pontos, um acima do Roma, que também segue para a próxima fase.

Para este jogo, o Costeira poupou seus titulares, entrando em campo com um time misto e, apesar de ter jogado bem, criando várias oportunidades de gol, não balançou as redes adversárias.

Já o Iguaçu, ainda com chances de classificação em segundo lugar do grupo, jogou motivado e conseguiu fazer seu gol aos 32 minutos do primeiro tempo.

Com a finalização da última rodada, a classificação final ficou desta forma: No Quadrangular 1 o 1º colocado foi o Piraquara com 15 pontos, 2º Roça Grande 11 pontos, 3º AA União 7 pontos, e 4º Ipiranga 1 ponto. No Quadrangular 2 o 1º colocado foi o Costeira com 11 pontos, 2º Roma 10 pontos, 3º Iguaçu 9 pontos, e 4º Mocidades 4 pontos.

SEMIFINAIS

Os confrontos das semifinais começam no próximo sábado (27/09), entre Roça Grande X Costeira às 9h45, no Estádio Roça Grande, em Colombo; e Roma X Piraquara às 10h45, no Estádio Vila Torres, em Curitiba. Serão jogos de ida e volta e o Costeira joga em casa a segunda partida, precisando de dois resultados iguais para se classificar para a final.  

