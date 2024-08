Copa do Mundo do Clube de Campo terá 1ª rodada da semifinal no sábado (24)

Os times da Argentina, Alemanha, Dinamarca e Espanha avançaram para as semifinais da Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo. Os quatro semifinalistas carimbaram seus passaportes na segunda rodada das quartas de final, realizada no sábado (17/08).

Argentina e Uruguai empataram em 2×2, a Dinamarca venceu a Itália por 3×1, a Alemanha ganhou da Polônia por 4×1 e a França venceu a Espanha por 1X0.

Nessa fase não teve disputas por pênaltis, pois as equipes que foram melhor classificadas na fase anterior, ganharam a vantagem de jogar por dois resultados iguais. A semifinal também terá jogos de ida e volta, e nessa fase, se houver empates, a decisão vai para a cobrança de penalidades.

Os jogos de ida das semifinais Copa do Mundo serão realizados no próximo sábado (24), acompanhe na tabela.

Edição n.º 1429.