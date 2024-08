Copa Inverno não terá rodada no domingo (11) devido ao Dia dos Pais

A 3ª rodada da Copa Inverno aconteceu no domingo (04/08), no Estádio Sebastião Calado, com jogos bem disputados e, é claro, algumas goleadas. O Projeto Vencer ganhou do Araucity por 3X0, Jatobá goleou o Tupy por 5×1, Instituto Everest venceu o Projeto De Olho no Futuro por 2×1 e o Celtics ganhou do América por 2×1.

Após a rodada, o Instituto Everest assume o comando do Grupo A com 6 pontos, Projeto Vencer está em segundo com 4 pontos, Celtics é o terceiro e tem 3 pontos, e o Tupy é o quarto colocado e ainda está sem pontuar.

O Araucity lidera o Grupo B com 9 pontos, o Jatobá é o segundo com 6 pontos, América é o terceiro com 4 e o Projeto De Olho no Futuro está em quarto lugar com 3 pontos. No próximo domingo (11/08), não haverá rodada devido ao Dia dos Pais.

Edição n.º 1427.