A quarta rodada da Copa Primavera acontece no próximo domingo (12/10), dia de Nossa Senhora Aparecida. Quatro jogos estão marcados para a rodada: às 11h entram em campo Esquadrão da Bola X Grêmio, às 13h30 jogam América X Seleto, e às 15h30 a partida será entre Unidos do Beco X Projeto Vencer. O Instituto Everest folga na rodada. Todos os jogos acontecem no Estádio Sebastião Calado.

Na terceira rodada, realizada no domingo (05), o Seleto venceu o Unidos do Beco por 3X2, Projeto Vencer goleou o Esquadrão da Bola em 5X0 e o Grêmio ganhou do Everest por 3X1. Até esse momento da competição o Projeto Vencer lidera a classificação com 9 pontos, Grêmio e Seleto tem 6 pontos, Instituto Everest tem 3 pontos, Esquadrão da Bola e América tem um ponto e o Unidos do Beco ainda não pontuou.

