A quarta rodada da Copa Primavera, realizada no domingo (12/10), no Estádio Sebastião Calado, foi marcada por dois jogos bastante disputados. O Grêmio venceu o Esquadrão da Bola por 7X2 e o Seleto ganhou do América por 3X0. A partida entre o Projeto Vencer e Unidos do Beco acabou em W.O., com 3 pontos somados para o Projeto. O Instituto Everest folgou na rodada.

Após a roda a classificação é a seguinte: Projeto Vencer em primeiro com 12 pontos (4 jogos), Seleto em segundo com 9 pontos (3 jogos), Grêmio em terceiro com 9 pontos (3 jogos), Instituto Everest em quarto com 3 pontos (3 jogos), América em quinto com 1 ponto (3 jogos), Esquadrão da Bola em sexto com 1 ponto (4 jogos), e Unidos do Beco ainda não pontuou (4 jogos). Acompanhe os jogos da próxima rodada, que acontecem no Estádio Sebastião Calado.

5ª rodada – domingo (19/10)

11h -América X Instituto Everest

13h30 – Esquadrão da Bola X Unidos do Beco

15h30 – Seleto X Grêmio Folga – Projeto Vencer

Edição n.º 1487.