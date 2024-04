Copa Tião Calado entra na sétima rodada no domingo (21)

A sétima rodada da Copa Tião Calado, que foi cancelada por conta das fortes chuvas, será realizada no próximo domingo (21/04). Serão apenas dois jogos, no Estádio Pedro Nolasco Pizatto. Lembrando que até este momento da competição o Projeto De Olho no Futuro é o líder do Grupo A com 12 pontos; em segundo está o Seleto com 12 pontos: América em terceiro com 9 pontos; Tupy em quarto com 6 pontos; Parceiros em quinto com 3 pontos e o Santa Clara ainda não pontuou.

No Grupo B o Grêmio está em primeiro com 7 pontos; Araucity em segundo com 6 pontos; Panterões em terceiro com 5 pontos; Projeto Vencer em quarto com 4 pontos; e Instituto Evereste em quinto com 3 pontos. Acompanhe os jogos da próxima rodada.