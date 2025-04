Copa Tião Calado para na Páscoa e retorna com as quartas de final no dia 27

A 4ª Copa Tião Calado não terá rodada no próximo domingo (20/04), em razão do feriado da Páscoa. Os jogos serão retomados no domingo seguinte (27), já com a fase das quartas de final.

Na última rodada, realizada no domingo (13), os jogos foram mais equilibrados, com dois empates e dois jogos com placares não muito elásticos. Os times do Beira Rio e do União Tupy empataram em 4X4, Projeto Vencer e Parceria empataram em 2X2, o Grêmio venceu o Malucos por 4X2 e o América ganhou do Seleto por 5X3. Após a rodada, a classificação ficou assim definida: 1º Malucos, 2º Projeto Vencer, 3º Grêmio, 4º Parceria, 5º Beira Rio, 6º União Tupy, 7º Seleto e 8º América. Estes resultados definiram os jogos das quartas de final, acompanhe na tabela. Quartas de final – Domingo (27/04) Local dos jogos – Estádio Sebastião Calado 09h – Malucos (1º) X América (8º) 11h – Projeto Vencer (2º) X Seleto (7º) 13h – Grêmio (3º) X União Tupy (6º) 15h – Parceria (4º) X Beira Rio (5º)