Coral Municipal de Araucária brilhou em Festival Internacional de Coros em Cascavel

O Coral Municipal de Araucária, regido pela maestrina Cris Beckhauser, marcou presença na segunda edição do Corosfest – Festival Internacional de Coros da cidade de Cascavel, que aconteceu nos dias 23 e 24 de setembro, no auditório do Centro Universitário Univel.

O evento reuniu grupos corais do Brasil e do Paraguai, que apresentaram um repertório variado e de qualidade.

O coral araucariense levou para o festival quatro músicas brasileiras, que fazem parte do seu repertório atual. No sábado, o grupo encantou o público com as canções “Anunciação” (composição de Alceu Valença, com arranjo de Antônio Melo e adaptação de Cris Beckhauser) e “Alguém Cantando” (composição de Caetano Veloso e arranjo de Joubert Guimarães). Já no domingo, o coral mostrou sua versatilidade com as músicas “Baião” (composição de Luiz Gonzaga, arranjo de Alexandre Zilahi e adaptação de Cris Beckhauser) e “Berimbau” (composição de Baden Powell e Vinícius de Moraes, com arranjo de Arlindo Teixeira).

O acompanhamento instrumental foi realizado pela pianista Patrícia Kohiyama e o violonista Hélio Martins, além dos coralistas que também tocaram instrumentos, como o flautista Isaías Martins Jr. e os percussionistas que participam do coral desde o início de sua trajetória: Arnaldo Oliveira Filho, Camylla dos Santos e Mohan Kohler. O coro recebeu muitos elogios pela sua performance durante os dois dias do festival.

Além das apresentações individuais, o grupo também se reuniu com os demais corais participantes do evento para participar de uma gravação, no domingo pela manhã, da música “Vilarejo” (composição de Marisa Monte e arranjo de Geferson Fell).

Foi a primeira vez que o Coral Municipal de Araucária participou de um festival de nível internacional e esta oportunidade aconteceu, por coincidência, em 2023, ano comemorativo em que celebra seus 10 anos de existência. O coral recebeu um troféu pela sua participação no festival.

