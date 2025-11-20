O Coral Teen do Colégio Adventista de Araucária (CAAR) protagonizou um dos momentos mais marcantes da terceira edição do Festival de Corais Teen da Associação Central Paranaense (ACP).

Realizado no dia 4 de outubro, no Centro de Eventos Adventista, o encontro reuniu corais de diversas unidades escolares da capital paranaense, e o grupo de Araucária encantou o público com a estreia exclusiva de “Tomou o Meu Lugar”, canção que será oficialmente lançada nas plataformas digitais nesta sexta-feira, 21 de novembro.

Sob a regência do maestro Daniel Derevecki, o Coral Teen CAAR apresentou dois arranjos especiais. O destaque foi a performance de “Tomou o Meu Lugar”, uma música profundamente espiritual e impactante, interpretada com sensibilidade pela solista Nathy Beserra, aluna do 1º ano do Ensino Médio. A apresentação foi acompanhada de um vídeo que mostrava a aluna Camila Siqueroli, do 3º ano do Ensino Médio, realizando a pintura de uma tela que representa visualmente a mensagem da música. Ao final, Camila revelou a obra finalizada, que se tornará a capa oficial do single.

Como gesto simbólico, a pintura foi entregue ao Departamento de Educação da ACP, representado pelo professor Pedro Renato Frozza. A ação marcou o compromisso do coral com a missão educativa e espiritual da música, fortalecendo os laços entre arte, fé e juventude.

O evento também contou com apresentações dos corais dos colégios adventistas do Boqueirão, Portão, Boa Vista, Colombo e Vista Alegre, além do grande coro com mais de 500 vozes, que encerrou o festival com a música tema “Bondade de Deus”, em arranjo exclusivo do maestro Derevecki.

Além da música, o festival prestou homenagem a mais de 200 estudantes que participaram de projetos missionários em julho, reforçando o compromisso da Rede Adventista com a formação integral dos alunos. “Com o lançamento de “Tomou o Meu Lugar” se aproximando, o Coral Teen CAAR reafirma seu papel na música cristã, procurando sempre unir talento, espiritualidade e arte”, destaca Daniel.

PRÓXIMOS EVENTOS

Para quem ainda não teve a oportunidade de assistir a uma apresentação do Coral Teen CAAR, o grupo realizará dois eventos na cidade. No dia 30 de novembro, às 19h, o coral vai marcar presença no Parque Cachoeira. No início de dezembro, no dia 06, a apresentação acontecerá no mesmo horário, mas dessa vez no Shopping Pinheiros.

No dia 13 de dezembro, acontecerá a última ação do coral do ano. Será o lançamento do documentário contando a história do Coral Teen CAAR, no auditório do Centro de Eventos Adventista, anexo ao Colégio Adventista do Portão.

Edição n.º 1492. Victória Malinowski.