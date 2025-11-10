Na manhã de segunda-feira, 03 de novembro, o Corpo de Bombeiros de Araucária ganhou uma nova viatura do Governo do Estado do Paraná, que será destinada a atendimentos de emergência e vistorias do dia-a-dia. A cerimônia de entrega do veículo foi realizada no Quartel do Corpo de Bombeiros, localizado no bairro Thomaz Coelho.

Entre as autoridades presentes estavam o prefeito Gustavo Botogoski, o presidente da câmara de vereadores Eduardo Castilhos, o Padre Marco Aurélio, a comandante do CB de Araucária Capitã Isipon, e o comandante regional do Estado do Paraná Coronel Guimarães.

Segundo a Capitã Isipon, a viatura é do tipo ABS, ou seja, de ‘auto busca salvamento’ e pode ser utilizada em buscas aquáticas e também implementada com materiais de resgate. “Será uma viatura para esse tipo de situação, para reforçar o que a gente já faz nos atendimentos aqui na cidade e na região. Estamos ampliando nossa estrutura de atendimento, e a viatura é um recurso que veio para auxiliar”, declara.

O Coronel Guimarães destaca que a viatura poderá ajudar em várias situações onde o Corpo de Bombeiros atua, como serviços na área de Defesa Civil, quando há desabrigados e desalojados, em enchentes, incêndios, acidentes, entre outras ocorrências.

O prefeito Botogoski fez um agradecimento ao governador Ratinho Júnior pelo investimento nessa área.

“Com esse equipamento poderemos dar um suporte melhor nos atendimentos, porque se acontecer um acidente ou um incêndio de repente, a viatura poderá estar lá e salvar vidas”, finaliza.

Edição n.º 1490. Victória Malinowski.