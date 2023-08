Corpo de professora desaparecida em Fazenda Rio Grande foi encontrado na área rural de Araucária

O corpo da professora Dayane Batista dos Santos, de 31 anos, que estava desaparecida desde sábado (19/08), foi encontrado na manhã desta terça-feira (22) em uma área de mata na Avenida Pedro Euzébio Lemos, área rural de Mato Dentro, em Araucária. A Polícia Militar atendeu a ocorrência após ter sido acionada pelo morador que encontrou o corpo. Dayane havia saído de sua residência, na cidade de Fazenda Rio Grande, e desde então a família não tinha mais conhecimento sobre o seu paradeiro. Foram três dias de buscas e de uma agonia sem fim, até os familiares receberem no dia de hoje a pior de todas as notícias.

Segundo informações, Dayane havia saído de casa com sua bicicleta e uma mochila na manhã de sábado e desde então não havia mais mandado notícias. Ao lado do corpo, já sem vida, a PM encontrou também a bicicleta da jovem e a mochila com todos os seus pertences. Conforme apurado pela reportagem do O Popular, a professora trabalhava em uma escola no município de Araucária e nas horas vagas complementava a renda como motorista de aplicativo.

A investigação sobre a morte de Dayane Batista dos Santos ficará à cargo da Delegacia de Polícia de Araucária, que responde pela jurisdição de onde seu corpo foi localizado.