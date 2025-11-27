No final da tarde de quarta-feira, 26 de novembro, um acidente grave envolvendo uma motocicleta e um caminhão basculante resultou na morte do motociclista. A colisão aconteceu na PR-423, na entrada para Campina das Pedras.

A vítima foi identificada como Fábio César Marques, de 47 anos, que pilotava uma moto CG 125 e morreu no local. Na garupa estava sua companheira, que recebeu atendimento médico e foi encaminhada ao hospital em estado grave.

O corpo de Fábio, que nasceu no dia 07/12/1977, permanece no Instituto Médico Legal (IML), pois até o momento a família não compareceu para fazer a retirada.

De acordo com informações preliminares, a colisão contra o caminhão ocorreu quando Fábio atravessava a rodovia em direção à Avenida Independência. O motorista do caminhão permaneceu no local e acionou o socorro.

O caminhoneiro realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Equipes da Via Araucária, SIATE, SAMU e Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar atendimento. O trânsito no sentido Campo Largo ficou lento devido ao acidente, que foi atendido no acostamento.