O corpo encontrado por um pescador na Represa do Passaúna, no fim da tarde da sexta-feira (01/08), já foi identificado. Trata-se de Mateus Gabriel de Jesus, 23 anos, morador do bairro Cachoeira, em Almirante Tamandaré.

Segundo a Delegacia de Polícia Civil de Araucária, a vítima tinha passagem por homicídio ocorrido recentemente em Curitiba, e estava com a prisão temporária decretada, a pedido da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, que investiga o crime.

O delegado Erineu Portes falou que a vítima foi morta a tiros e, muito possivelmente, em outro local, tendo sido desovada na represa em Araucária. “É difícil essa comprovação, porque no local não existem câmeras de segurança. Mas há indícios de que sua morte possa ter relação com o crime que ele cometeu em Curitiba”, completou.

