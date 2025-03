Costeira 50tinhas vence o Araucária e assume vice-liderança do Campeonato da Amizade

No sábado (22/03) aconteceu mais uma rodada do Campeonato da Amizade 2025. Em um jogo eletrizante no Estádio Sebastião Calado (Pizatto), o Costeira 50tinhas venceu o Araucária por 2X1, conquistando mais uma vitória no maior clássico da cidade. Foi um jogo cheio de emoções, onde os dois times procuraram incessantemente o gol, até que o placar foi aberto pelo Costeira, através do jogador Foguinho.

“O atacante colocou a bola para dentro das redes do Fantasma, após jogada envolvente do nosso ataque. Ao apagar das luzes do primeiro tempo, em bela jogada de contra-ataque do Araucária e após ótima defesa do nosso goleiro Abel, a bola sobrou para o ponta direita Fan do Araucária, que só teve o trabalho de empurrar para dentro do gol, dando novos números ao placar: 1X1”, disse a diretoria do Costeira.

No segundo tempo, o Costeira veio com mais ousadia, isso após mudanças táticas e substituições feitas pelo Professor Esmael, técnico invicto do time. As duas equipes priorizaram as jogadas de meio campo e depois da pressão feita pela Costeira, em jogada em que a bola sobrou na área pequena do gol adversário, o sempre oportunista e agora artilheiro isolado do campeonato da amizade, Foguinho, com 7 gols, ganhou a dividida com o goleiro e estufou as redes do Araucária, fechando o placar em 2X1.

Com a vitória sobre o Araucária, o Costeira avançou para o 2º lugar da competição com 9 pontos, atrás do Roça Grande de Colombo, que tem o mesmo número de pontos, mas está na liderança por critérios técnicos.

Na próxima rodada (sábado – 29/03), às 10h45, o Costeira receberá em casa a forte equipe do ARBESC de Curitiba, atual 3º colocado da competição. O time quer dar sequência a bela campanha até agora, com 3 vitórias em 3 jogos.

CATEGORIA 60+

O Costeira 60tinhas folgou na última rodada e volta a jogar em casa no sábado (29), às 8h45, contra a forte equipe do Vila Fani, de Curitiba, atual 6º colocado. O time araucariense vai buscar mais uma vitória para manter a invencibilidade na competição.

Com duas vitórias em dois jogos, e 6 pontos conquistados, a equipe ocupa o 2º lugar no campeonato, ficando atrás apenas do Combate Barreirinha de Curitiba que, ao contrário do Costeira, não folgou na rodada, ganhou o jogo, somou 9 pontos e assumiu a liderança do campeonato.

Edição n.º 1458.