gulares da Copa da Amizade 2025 o Costeira recebeu no sábado (13/09), no Centro Esportivo Costeira, a forte equipe do Roma de Curitiba e aplicou uma goleada de 5X1. Apesar de ter levado o primeiro gol de falta nos 15 minutos do primeiro tempo, o Costeira foi melhor em campo. Prova disso é que aos 30 minutos, o capitão Ailton fez excelente assistência para o atacante Xodó, que partiu do meio campo, conduziu em velocidade a bola até a entrada da área adversária, driblou o goleiro e empatou o jogo em 1X1.

No segundo tempo, aos 20 minutos, o volante Paulo inverteu jogada no meio campo para o lateral esquerdo Porva, que avançou até a linha de fundo e cruzou com perfeição a bola, encontrando o centro avante Pitico, que com forte cabeçada venceu o goleiro e marcou 2X1 para o Costeira. Aos 25 minutos, em escanteio pela direita, Xodó bateu para o Porva no bico da grande área, ele dominou a bola e disparou um torpedo que foi morrer no canto esquerdo do goleiro: 3X1.

Aos 30 minutos, em mais uma jogada envolvente do ataque, o meia Sandro fez um cruzamento do lado esquerdo do ataque, encontrando o atacante Jura dentro da área, que em um lindo voleio chutou para as redes: 4X1.

Aos 40 minutos, em outra jogada muito bem feita no meio campo, o volante Nenê deu um passe para o Ailton, que fez excelente lançamento na ponta direita para o atacante Josemar. Este correu em velocidade até a linha de fundo e retribuiu a assistência, cruzando para Ailton, que na meia lua da grande área dominou a bola e bateu sem chances para o goleiro, fechando o placar em 5X1.

Com os resultados da rodada, o Quadrangular 1 ficou assim: Piraquara em 1º com 12 pontos, 2º Roça Grande com 8 pontos, 3º AA União com 7 pontos em 4º Ipiranga com 1 ponto. O Piraquara já está classificado para a semifinal. No Quadrangular 2 o Costeira lidera com 11 pontos, Roma é o 2º com 7 pontos, Iguaçu em 3º com 6 pontos, Mocidade em 4º com 4 pontos. O Costeira já está classificado para a semifinal.

No sábado (20/09), o Costeira enfrentará o Iguaçu de Santa Felicidade, pela 6ª e última rodada dos quadrangulares. O jogo será no Centro Esportivo Costeira, em horário a ser definido.

Edição n.º 1483.