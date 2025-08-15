Em um jogo bastante conturbado, marcado por muitos cartões amarelos e expulsões, o Costeira FC empatou em 1X1 com o Roma na primeira rodada do quadrangular da Copa da Amizade. A partida aconteceu no sábado, 9 de agosto, no estádio Vila Torre, em Curitiba. Este foi o segundo confronto entre as equipes, onde a violência se fez presente o primeiro aconteceu na fase classificatória, com o resultado de 1X0 para o Costeira.

“Presenciamos muitas faltas violentas e desleais cometidas por parte dos atletas do Roma, fazendo com que a boa arbitragem tivesse que distribuir vários cartões amarelos a atletas do Roma, ainda na primeira etapa”, disse um dos dirigentes do time araucariense.

Apesar dos episódios de violência, a partida foi equilibrada na grande maioria do tempo. O Roma abriu o placar aos 15 minutos da etapa final, através de um gol contra do Costeira. Após sofrer o gol, o técnico Esmael promoveu várias substituições na equipe, o que deixou o time mais ofensivo.

As alterações surtiram efeito e aos 39 minutos, em ótima jogada que iniciou com o camisa 8 Jurandir no meio-campo, o Costeira empatou o jogo. “Jurandir fez um belo passe para o lateral esquerdo André Marcelo, que ultrapassou a linha de meio-campo e fez lindo cruzamento no segundo pau, então a bola encontrou o atacante Josemar, que subindo mais que toda defesa adversária, cabeceou a bola no contra pé do goleiro, que nada pode fazer”, descreveu o dirigente.

Após o gol, o Costeira continuou pressionado o Roma, que se fechou na defesa e intensificou os lances violentos. Aos 43 minutos, em falta grave cometida pelo lateral do Roma no centroavante do Costeira, iniciou-se uma confusão, com agressões físicas de ambas as partes. Após isso, outros atletas das duas equipes entraram na confusão, e depois de alguns minutos de jogo paralisado, o árbitro expulsou quatro jogadores, dois de cada time. Alegando falta de segurança, o árbitro encerrou a partida faltando 2 minutos para acabar o tempo regulamentar.

O outro jogo da chave, terminou em 1X0 para o Sobe Iguaçu, em cima do Mocidades, deixando assim a classificação: 1º Sobe Iguaçu com 3 pontos, 2º Costeira com 1 ponto, 3º Roma com 1 ponto, e 4º o Mocidades ainda sem pontuar.

No próximo sábado (16/08), o Costeira receberá o Mocidades, no Centro Esportivo Costeira, e o Roma jogará contra o Sobe Iguaçu em Santa Felicidade, no Estádio Egídio Pietrobelli.