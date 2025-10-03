Vai começar a fase do mata-mata da Taça das Favelas Paraná e agora cada jogo é tudo ou nada! As partidas iniciam no final de semana, dias 4 e 5 de outubro, e acontecem no Estádio Bortolo Gava (Operário Pilarzinho). Trinta e duas equipes vão encarar a fase decisiva da competição, entre elas duas representantes de Araucária: Favela Costeira e Favela Tropical.

Costeira e Tropical vão disputar o mata-mata na Taça das Favelas Paraná
Os times araucariense entram em campo no sábado (04). O Favela Tropical enfrenta o Favela Xaxim às 10h20, e o Favela Costeira encara o Favela São Sebastião, às 12h50.

A Taça das Favelas Paraná é realizada pelo Instituto Athús, em parceria com a CUFA/PR e a RPC. Até aqui a competição registrou jogos disputados, gols importantes e emoções do início ao fim. Teve muito talento em campo e favela brilhando nas quatro linhas.  

