No sábado (04/10) o Costeira FC enfrentou o Roça Grande pela primeira rodada das semifinais da Copa da Amizade 2025 e perdeu por 1X0. Em um jogo bastante movimentado e aberto, as duas equipes tiveram várias chances de balançar as redes, mas foi o Roça Grande que marcou aos 22 minutos do segundo tempo, dando números finais a partida.

No próximo sábado (11/10), às 9hs, no Centro Esportivo Costeira, acontece o jogo de volta e o Roça Grande joga por um empate para ir às finais. Ao Costeira resta somente a vitória por qualquer placar. Se isso ocorrer, o time araucariense passa para as finais pela terceira vez em quatro anos, sendo que nas duas últimas vezes em que isso aconteceu, sagrou-se campeão em 2022 e 2024.

“Temos um grupo muito forte. Da mesma forma que nos anos em que fomos campeões, a vantagem era do adversário, mas nosso grupo dentro de campo soube se impor diante do adversário e saímos com as classificações e posteriormente os títulos. Hoje somos o atual bicampeão da competição. Se for da vontade de Deus, estaremos novamente nas finais”, comentou a diretoria do clube.

