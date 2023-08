Costeira FC vence mais uma no Quadrangular da Copa da Amizade

A Copa da Amizade teve a segunda rodada do Quadrangular no sábado (19/08) e o Costeira FC contabilizou mais uma vitória, dessa vez em cima do Piraquara. Em um jogo bastante disputado, onde ambas as equipes tinham chance de vencer, o time da casa conseguiu se superar no placar e venceu por 3X2. Os atacantes da equipe estavam inspirados, o artilheiro Nivaldo marcou 2 gols e Waldir 1 gol.

Pela Copinha Repescagem o Araucária foi até Curitiba, no bairro Santa Felicidade, enfrentar a equipe do Terra Nostra e em uma grande partida fez 3 X 0, conquistando a sua segunda vitória no torneio. O Grêmio, que também foi até a capital paranaense enfrentar a equipe do São Paulo, mesmo fazendo uma grande partida, ficou no empate em 2 X 2.

Neste final de semana não haverá rodada por conta da chuva, já que alguns campos da capital não oferecem condições de jogo. Os jogos que estavam previstos serão retomados na semana seguinte.