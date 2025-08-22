No sábado (16/08) o Costeira FC venceu o Mocidades de Pinhais por 2X0 na segunda rodada das quartas de final do Campeonato da Amizade. Em um jogo bastante pegado, o time araucariense recebeu o adversário em casa e conseguiu impor seu melhor futebol.

O primeiro tempo foi intenso, com oportunidades de ambos os lados, porém ninguém conseguiu marcar. No segundo tempo, após alterações táticas e substituições feitas pelo técnico Esmael, o Costeira chegou ao primeiro gol. “Aos 17 minutos, em jogada iniciada no meio campo, o volante Nenê Baiano passou por dois adversários, tocou a bola para o capitão Ailton, que disparou um foguete da intermediária em direção ao gol adversário. O goleiro tentou fazer a defesa, mas deu rebote e aí o centroavante Pitico, sempre ligado, estufou as redes, abrindo o placar”, comemora a diretoria do Costeira.

O jogo continuou equilibrado, até que aos 25 minutos, em uma triangulação pelo meio campo, o atacante Xodó tocou para Ailton, que com um belo toque deixou o atacante Sandro de frente para o gol. “Com um lindo toque o Sandro deslocou o goleiro, fazendo o segundo gol e fechando o placar em 2X0”, disse a diretoria.

No outro jogo da chave, o Roma venceu o Iguaçu de Santa Felicidade fora de casa, por 3X0. A classificação após esta rodada ficou dessa forma: Roma em primeiro com 4 pontos (1 gol a mais de saldo), Costeira em segundo com 4 pontos, Iguaçu em terceiro com 3 pontos, e Mocidades ainda não pontuou.

No sábado de manhã (23/08), com horário a ser definido, o Costeira enfrentará o Iguaçu, no último jogo do primeiro turno do quadrangular 2. O time lutará por uma vitória que poderá deixá-lo em primeiro lugar e mais perto da classificação para a semifinal do campeonato. A partida será no Estádio Egídio Ricardo Pietrobelli, em Santa Felicidade (Curitiba).

