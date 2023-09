Costeira III Jardins e Projeto de Olho no Futuro estreiam na Taça das Favelas no dia 8 de setembro

Os times araucarienses do Costeira III Jardins e do Projeto De Olho no Futuro – Jatobá FC, vão estrear na Taça das Favelas na sexta-feira, 8 de setembro, no Estádio Bortolo Gava – Operário Pilarzinho. O Projeto do Jatobá jogará às 18h contra o Jardim Trindade e o III Jardins enfrentará o Santa Paula às 21h. Os dois times estão treinando puxado e vão entrar em campo com o pé direito no maior campeonato entre favelas do mundo, que reúne nesta edição 64 equipes para a disputa do título. O Jatobá já é veterano na Taça, está na sua terceira participação, já o III Jardins está entre os times novatos.

O campeonato realizado pela Central Única das Favelas Paraná – CUFA/PR, com apoio da RPC, teve sua estreia no último sábado (26/08). Para se ter uma ideia da grandiosidade da competição, a fase de peneira contou com a participação de mais de 11 mil atletas e mais de 200 favelas buscando na busca por uma vaga. Serão 20 rodadas ao todo, com 15 fases de grupo, 5 fases mata-mata, 12 grupos masculinos e 4 grupos femininos, totalizando 166 jogos.

A Taça das Favelas também dá visibilidade para jogadores vindos das periferias, que antes não tinham oportunidade de serem vistos. E o resultado é que clubes profissionais do Brasil inteiro acabam convidando os destaques da competição para avaliações.

O Projeto de Olho no Futuro, do Jatobá FC, está na sua terceira participação.

