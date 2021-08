Criança morre atropelada no Jardim Arvoredo

Um menino com idade estimada entre 4 e 5 anos morreu vítima de um atropelamento na noite deste domingo, 29 de agosto, na rua Por-do-sol, no jardim Arvoredo, bairro Capela Velha.

De acordo com informações preliminares, o carro que atropelou o menino estaria em velocidade incompatível com a via em que o caso aconteceu.

O Corpo de Bombeiros ainda tentou socorrer a criança, realizando os primeiros atendimentos e acionando a unidade avançada do Siate, que é composta também por um médico. Apesar de todos os esforços a vítima não resistiu aos ferimentos e acabou tendo seu óbito declarado enquanto era atendida na Avenida das Araucárias, próximo a empresa Imcopa.

O corpo do menino foi levado ao Hospital Municipal de Araucária, onde posteriormente será entregue à família. As circunstâncias em que o sinistro ocorreu serão apuradas agora pela Delegacia de Polícia de Araucária.