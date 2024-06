Crianças e jovens do Jatobá e do Costeira se divertiram em amistoso

As equipes de base dos times do Jatobá e do Costeira participaram de um amistoso de confraternização no sábado, 8 de junho. Os jogos aconteceram no campo do Costeira e houve um equilíbrio nos resultados das partidas. O Costeira venceu nas categorias Sub-9 por 4X2 e no Sub-15 por 2X0, no Sub-11 houve um empate de 3X3 e o Jatobá venceu no Sub-13 por 2X0.

Segundo o presidente do Jatobá, Luiz Tavares, o convite do Costeira foi uma forma de incentivar as crianças e jovens do projeto do Jatobá De Olho no Futuro, do Jatobá, que está prestes a perder seu campo e corre o risco de ficar sem um local para realizar seus treinos e demais atividades. “Foi um gesto de grandeza do Costeira, um alento para nossos atletas, para que continuem sonhando com um futuro melhor”, afirmou.

O Jatobá terá que entregar o campo após perder, em última instância, um processo de usucapião. O campo havia sido cedido ao projeto pela Prefeitura e abrigou durante muitos anos os jogos e atividades do clube, tanto das categorias de base quanto do adulto.

Em razão disso, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL informou que já está viabilizando um novo espaço para abrigar o projeto, que provavelmente deverá ser transferido para um espaço esportivo no Jardim Panamericano.