Crime à 1ª vista! Homem encontra mulher na rua e a chama para cometer furto. GM estragou o rolê

Na tarde da última terça-feira, 26 de dezembro, a Guarda Municipal de Araucária foi acionada para atender um flagrante de furto em uma farmácia localizada na Rua Gavião, no bairro Capela Velha.

De acordo com as imagens de segurança do local, um casal acompanhado de uma criança foram os autores do crime.

Uma equipe do Grupamento de Motos da Guarda Municipal foi acionada, e com o conhecimento das características do casal, foi realizado o patrulhamento pela região.

O homem e a criança foram encontrados na Rua Tucano, e na abordagem nada de ilícito foi localizado. Com o reconhecimento dos funcionários da farmácia e as imagens da câmera de segurança, o sujeito confessou o crime e informou que havia colocado os produtos furtados em uma lixeira. Ele também informou que não conhecia a mulher, que apenas realizaram o crime juntos.

O homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

O Conselho Tutelar foi acionado pela GMA, e foram em busca da mãe da criança. Assim que a encontraram em casa, os agentes reconheceram a mulher como autora do furto e localizaram parte dos produtos roubados da farmácia. Com isso, ela foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.