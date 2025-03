Cristal II reinaugurou em novo espaço para oferecer mais conforto e qualidade para seus clientes

Após conquistar um público fiel no endereço antigo, o Cristal II acaba de reinaugurar em um novo espaço, oferecendo mais conforto, estrutura moderna e uma experiência gastronômica ainda melhor para seus clientes.

O crescimento da clientela e o desejo de proporcionar um ambiente mais agradável foram fatores decisivos para a mudança. “Nosso antigo espaço era pequeno, apertado e muito quente, o que limitava nossa capacidade de atendimento e a experiência dos clientes. Queríamos oferecer mais conforto sem abrir mão da qualidade que nos trouxe até aqui”, explica Julia Trombini, sócia do restaurante.

O novo endereço traz um ambiente mais amplo e climatizado, com uma decoração que combina modernidade e aconchego. Além disso, a cozinha foi reformulada para otimizar o preparo dos pratos e garantir um serviço mais eficiente. “Agora podemos atender mais pessoas com o mesmo carinho e dedicação, sem as limitações que tínhamos antes”, destaca Julia.

Nesse novo capítulo, o Cristal II pretende ampliar seu cardápio, realizar novos eventos e expandir o negócio, “Queremos trazer novidades e expandir nossa atuação, quem sabe até com novas unidades no futuro”, revela.

Para marcar essa nova fase, o restaurante promoveu um jantar especial de pré-inauguração, reunindo convidados, influenciadores locais e familiares. “Foi emocionante ver tantas pessoas que nos acompanham desde o começo compartilhando esse momento conosco”, contou Julia.

A inauguração oficial aconteceu no Dia da Mulher, 8 de março, e foi um sucesso. O restaurante já está de portas abertas para receber os clientes e oferecer um atendimento de qualidade em um novo espaço mais amplo e aconchegante.

SERVIÇO

O novo endereço do restaurante Cristal II é na Av. Victor do Amaral, 1371, no Centro. O horário de atendimento é de segunda a sábado das 10:30 às 14:30. O restaurante também tem serviço de delivery próprio através do site https://restaurantecristal2.polvospot.com.br/loja/pedidos e também pelo iFood.

Edição n.º 1456. Nina Santos.