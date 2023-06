Cruzamento da Parodi com Fernando Suckow registra outro acidente

Um acidente entre dois veículos na manhã desta segunda-feira, 5 de junho, deixou o trânsito o complicado na esquina das ruas Alfredo Parodi com Fernando Suckow, bem no Centro.

O local, aliás, vem sendo palco de várias colisões ao longo dos últimos meses. Isto porque quem vem pela Fernando acaba não se atentando para o fato de a Parodi ser a preferencial. Felizmente, até o momento, a maioria dessas colisões têm resultado em perdas materiais e vítimas em estado leve.

No acidente desta segunda, por exemplo, foi necessário o acionamento da viatura do SIATE, pois as vítimas apresentaram ferimentos moderados.

Foto: O Popular do Paraná.