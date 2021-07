CT Cordilheira recebe 4ª etapa do Campeonato Arauqüeras 2021

Arqueiros vão disputar a prova válida para o Circuito Brasileiro de Bow Hunter. Foto: divulgação

No próximo domingo, 1º de agosto, o Centro de Treinamento – CT Cordilheira, sediará a 4ª etapa do Campeonato Arauqüeras 2021, prova válida para o Circuito Brasileiro de Bow Hunter da Field Brasil. A competição contará com a participação de 40 arqueiros e arqueiras, vindos de São Paulo, Santa Catarina e do Paraná. Nesta prova, os competidores encontrarão um circuito com pouco mais de 1,5 Km, onde estarão dispostos 44 alvos, que são réplicas em borracha de animais, em 28 estações de tiros. Segundo a organização, as distâncias são desconhecidas pelos arqueiros, que devem estimá-las sem o uso de equipamentos, sendo que variam conforme o tamanho do alvo a ser atingido.

“Este tipo de competição permite sua realização com segurança, pois os competidores são divididos em patrulhas com no máximo quatro participantes e a prova se desenvolve totalmente em ambiente externo, com campo, mato e capoeira. A modalidade da Prova chama-se 3 D Standard, na qual cada participante deve atirar duas flechas em cada alvo, com distâncias diferentes, somando no final 56 flechas, com pontuação máxima de 560 pontos, 10 pontos por flecha. Teremos pelo menos três campeões mundiais presentes nessa prova, o que certamente contribuirá com o alto nível técnico do evento”, explicam os organizadores. A prova terá início às 8h e tem seu término programado para às 14h.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021