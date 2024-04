Cuidado Endocrinológico: Protegendo sua saúde na Protegendo sua saúde na Clínica IMA

No mundo atual, as doenças endocrinológicas representam uma preocupação crescente devi do aos seus impactos significativos na saúde e qualidade de vida. A Clínica IMA, sob a orientação experiente da Dra. Rosane Ornellas Joenck, tem orientado inúmeros pacientes sobre condições como obesidade, diabetes mellitus, doenças da tireóide e doença gordurosa do fígado.

Essas condições, embora distintas em suas manifestações, compartilham um denominador comum: o potencial de causar complicações sérias se não forem devidamente gerenciadas. A obesidade, por exemplo, é um fator de risco significativo para uma série de problemas de saúde, incluindo doenças cardiovasculares, hipertensão e diabetes tipo 2. Da mesma forma, o diabetes mellitus, se não for controlado adequadamente, pode levar a complicações graves, como danos nos nervos, nos rins e na visão.

As doenças da tireoide, que afetam milhões de pessoas em todo o mundo, podem causar uma variedade de sintomas, desde fadiga e ganho de peso até problemas de regulação da temperatura corporal e distúrbios emocionais. Enquanto isso, a doença gordurosa do fígado, muitas vezes associada a hábitos de vida pouco saudáveis, pode progredir para cirrose hepática e até mesmo câncer de fígado se não for tratada precocemente.

Diante desses desafios, a importância do acompanhamento regular com um endocrinologista qualificado como a Dra. Rosane Ornellas Joenck não pode ser subestimada. Com sua formação pela UFPR em 1995 e mais de duas décadas de experiência na clínica, Dra. Rosane tem o conhecimento necessário para diagnosticar, tra tar e gerenciar essas condições de forma eficaz.

No Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (CEMO), onde a Dra. Rosane atende desde 2000, os pacientes recebem cuidados personalizados e abordagens terapêuticas inovadoras, visando não apenas controlar os sintomas, mas também prevenir complicações e promover um estilo de vida saudável.

Diante dos riscos apresentados pelas principais doenças endocrinológicas, o cuidado preventivo e o tratamento especializado oferecidos pela Clínica IMA, com a orientação da Dra. Rosane Ornellas Joenck, desempenham um papel crucial na proteção da saúde e no bem-estar de todos os pacientes.

O IMA fica na Rua Pedro Druszcz, 584 – Centro. Os atendimentos são de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h e aos sábados, das 8h às 12h e o fone de contato é (41) 3642-3872.