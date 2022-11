Cuidados com a saúde no verão

O verão é sempre um período ótimo para nossa saúde, pois propicia condições para a prática de atividades físicas e a desfrutarmos de mais momentos de lazer. Porém, devemos ter muito cuidado com as questões alimentares neste período, ou teremos alguns transtornos principalmente gastrointestinais que poderão nos atrapalhar.

Algumas recomendações:

— Lave bem as mãos ao manusear os alimentos e antes de comê-los;

— Alimente-se com alimentos frescos, como frutas e saladas, sempre bem higienizados. Devem ser bem lavados, pois além da contaminação com micro-organismos, também podem haver resquícios de agrotóxicos que podem ficar na sua superfície (Dê preferência aos alimentos orgânicos);

— Não deixe alimentos expostos ao meio ambiente, principalmente alimentos com óleos, molhos, cremes, etc…. A maionese, é o melhor exemplo, pois quando exposta ao ambiente torna-se um ótimo meio de cultura para crescimento de diversas bactérias, principalmente a salmonela. Alimentos quando fora da geladeira devem ser cobertos para evitar o contato com moscas, poeira, etc…

— Evite alimentos gordurosos e com molhos calóricos, evite também comidas requentadas, os alimentos quando prontos devem ser consumidos em até 2 horas. Com o calor do verão os alimentos deterioram-se mais rapidamente;

— Beba bastante líquidos e cuidado com o excesso de bebidas alcoólicas (O excesso de álcool pode desidratar);

— Ao sair para alimentação fora de casa, fique atento as condições de higiene do local, principalmente na praia e com frutos do mar. Olhe bem as condições de bares e restaurantes onde irá comer ( Se possível visite a cozinha). Observe-se o aspecto visual, odor, e paladar dos alimentos, se tiver dúvida não coma;

— Faça as refeições em ambientes frescos e arejados, mastigue bem e reduza a quantidade de alimentos calóricos, aumente a ingesta de líquidos (Água de preferência), coma mais frutas frescas e saladas (São menos calóricas e ricas em fibras e vitaminas). Se comer carne, de preferência a carnes brancas magras e bem cozidas. A gelatina, principalmente no verão é uma ótima sobremesa, tem poucas calorias é refrescante e rica em proteínas e água.

***Além da questão alimentar, no verão também é aconselhável evitar a exposição ao período de pico do sol (10 – 17 horas), pratique exercício de forma moderada, regularmente e nos horários de menor calor (Não esqueça o protetor solar).

