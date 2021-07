Cuidar-se foi, é e sempre será necessário!

A suspensão das aulas presenciais após ter sido decretada a pandemia causada pelo coronavírus, mudou a rotina da vida de milhares de profissionais da educação, crianças/estudantes e suas famílias no mundo.

Com a proximidade do retorno presencial, mesmo que de forma escalonada, vem à mente a gravidade dessa doença, então precisamos nos cuidar e cuidar do próximo.

Realizar a higienização das mãos de forma correta e frequente, perceber a importância do uso de máscaras para reduzir o número de transmissões e seguir as medidas de prevenção e orientações dos órgãos de saúde é uma forma de cuidar da sua vida e do próximo, isso também é um ato de amor!

Para o mês de agosto, as famílias das crianças e estudantes da rede municipal de ensino poderão optar pelos formatos de ensino híbrido (presencial + atividades impressas) ou somente remoto (como acontece desde 2020). Após esta consulta aos pais/responsáveis, as unidades organizarão as turmas, conforme o Protocolo de Biossegurança para Retorno das Atividades Presenciais.

O retorno das atividades presenciais nas escolas será acompanhado pelo Comitê Permanente de Retorno às Aulas, formado pela Secretaria de Saúde, Educação e Conselho Municipal.

No dia 2 de agosto, as famílias dos estudantes do 8º e 9º ano que optarem pelo formato híbrido retornarão para a sala de aula. Na sequência, após análise do Comitê, serão determinadas as datas para retorno do 5º ano até o Infantil 4.

Para que possamos cuidar da segurança de todos, profissionais e estudantes, o retorno seguirá o Protocolo de Biossegurança para Retorno das Atividades Presenciais, o qual traz os cuidados necessários para as unidades da rede municipal de ensino. Esse documento foi publicado em maio de 2021 e segue as orientações emanadas da Secretaria Municipal e Estadual da Saúde e da Educação.

O protocolo de biossegurança solicita o uso obrigatório de máscara, distanciamento entre as carteiras de 1,5 metro, horários alternados de intervalo, uso de álcool gel, interdição de bebedouros coletivos, aferição de temperatura, entre outros.

A ocupação máxima de cada sala de aula já foi determinada pelo distanciamento das carteiras organizadas pela Secretaria de Educação em conjunto com as direções das Escolas, o que varia conforme o tamanho da sala e escola. Para garantir os limites dentro das salas de aula, os estudantes serão divididos em grupos, os quais revezarão entre o presencial e as atividades impressas remotas.

Os equipamentos de proteção coletivos e produtos de limpeza – como totens de álcool gel, face shields, máscaras, álcool gel 70% – já foram adquiridos pela Secretaria de Educação e distribuídos às unidades.

Veja os principais cuidados:

– Uso obrigatório de máscara para profissionais e estudantes;

– Totens e frascos de álcool gel disponíveis nas salas de aulas e instalados ao lado de todas as portas de entrada de cada espaço escolar;

– Refeições e intervalos escalonados para evitar aglomerações;

– Interdição de bebedouros coletivos;

– Distanciamento social de 1,5 metro;

– Desinfecção de mobiliário e materiais em geral com álcool 70%, ou água sanitária.

Cuidar-se foi, é e sempre será necessário!

Texto: Equipe SMED

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021