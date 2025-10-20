Quando chega o momento em que é preciso começar a se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médico (ENEM), muitas pessoas ficam ansiosas e nervosas, com a possibilidade de não serem aprovadas. Para ajudar nesta questão, o Ministério da Educação (MEC) lançou o aplicativo ‘MEC Enem’ que auxilia os estudantes a se prepararem para essa prova tão importante.

Segundo o MEC, através do app os estudantes poderão acessar simulados de questões alternativas por campo de conhecimento, correção automatizada de redação, materiais de reforço com vídeos e apostilas, além de assistente virtual. Também é possível enviar mensagens diretas a outros usuários, possibilitando a comunicação entre os estudantes.

CURSINHO POPULAR AJA

A coordenadora Jeane Vasilewski, do projeto Cursinho Popular AJA, que todos os anos abre vagas para estudantes de baixa renda poderem estudar para o ENEM e vestibulares de forma gratuita, relata que ao fazer um teste rápido do aplicativo, gostou das funções e achou a proposta interessante.

“Tem um assistente virtual estilo chat, que demora um pouco pra responder, mas tem respostas consistentes. Contém o básico quando se pensa em estudo para o ENEM: orientação para organização de rotina, sugestão de estudo para cada matéria, vídeos e materiais em pdf, área de simulados de questões e de redação”, destaca.

Jeane comenta que, como o recurso foi lançado a poucos dias, e equipe de professores do projeto ainda não discutiu sobre a sua inserção nas aulas. “A ferramenta é interessante como forma de complemento e revisão do estudo em casa. Como estamos na reta final, um mês para a prova do ENEM, possivelmente a plataforma seja melhor utilizada para o próximo ano”, expõe.

Apesar da sua funcionalidade, Jeane alerta os estudantes de que a utilização do aplicativo não substitui as aulas do cursinho, sendo apenas um bom meio de complementar o estudo. “Temos que priorizar principalmente a parte de simulados online, que dá uma perspectiva de como estão em cada área do conhecimento e possibilita um direcionamento mais assertivo dos conteúdos. Porém, é uma ferramenta bem básica, hoje não teria como focar toda preparação apenas utilizando o app, por isso reafirmo que é um recurso complementar”.

SERVIÇO

O Aplicativo MEC Enem está disponível em lojas de aplicativo para Android e IOS, e também pode ser encontrado pelo link app.mecenem.mec.gov.br

Edição n.º 1487. Victória Malinowski.