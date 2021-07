Das 3 empresas que irão operar o TRIAR, duas vão utilizar ônibus Zero KM

Ônibus já foram encomendados, mas nem todos ficam prontos para início da operação. Foto: divulgação

Uma das grandes expectativas dos usuários do transporte coletivo de Araucária é saber como serão os ônibus que irão transportá-los a partir da próxima semana. Para quem tem essa curiosidade, existe uma notícia boa e outra ruim.

A boa é que das três empresas que venceram a licitação, duas já informaram que irão operar com frota composta de ônibus Zero KM e a terceira trabalhará utilizando veículos com idade média de 4 anos. Hoje, os carros da Viação Tindiquera têm idade média de 7 anos.

A notícia ruim, no entanto, é que nem todos os veículos novos que irão operar o sistema já estão prontos. Isto porque, como se sabe, comprar ônibus não é igual a comprar ovos, que você chega na quitanda e eles estão lá à sua disposição, a “pronta entrega”.

De acordo com o apurado por nossa reportagem, como nem todos os ônibus novos estarão prontos até esta segunda-feira, 26 de julho, haverá a necessidade da utilização de frota provisória. A Prefeitura, ao que sabe, autorizará que as empresas façam uso desses carros por cerca de trinta dias. Depois disso, será preciso colocar a frota definitiva.

As duas empresas que disponibilizarão frota zero quilômetro são a Imperial e a Francovig. No caso da empresa mineira, os veículos novos já devem estar circulando na próxima semana mesmo. Eles têm chassi da Mercedes e carroceria do modelo Apache Vip da Caio. Já a Francovig comprou veículos com chassis Mercedes e VW e aguarda a conclusão da carroceria dos ônibus, que está sendo feita pela Volare. Até que eles fiquem prontos, o transporte dos passageiros será feito com frota provisória, composta de ônibus “brancos” apenas com o logotipo do TRIAR.

Empregados reaproveitados

Outra grande preocupação que sempre permeou a licitação das empresas que gerenciam o transporte coletivo, o reaproveitamento dos funcionários que fazem o sistema TRIAR acabou sendo uma tendência natural. De acordo com apuração feita por nossa reportagem junto às empresas, algo em torno de 90% dos contratados, principalmente os motoristas, trabalham ou trabalharam na Viação Tindiquera.

Confira qual empresa irá operar a sua linha de ônibus

Lote 01, vencido pela Silva e Santos: compreendem as 26 linhas que alimentam a região “Norte” da cidade, definida pela área situada à esquerda da Rodovia do Xisto (BR-476, sentido Capital), com destino ao Terminal Central e Terminal Vila Angélica. Funcionará com, no mínimo, 36 veículos operantes e 4 reservas, 94 motoristas, 6 controladores de tráfego, 17 operadores de manutenção e 13 funcionários de higienização, gerando um total de 130 empregos.

Quais linhas irá operar?

07 CIRCULAR CSU

09 ARVOREDO ANGÉLICA

11 CALIFORNIA CSU

12 CALIF V.BRASIL

14 IPÊS JATOBÁ

15 PEQUIM

18 BOQUEIRÃO

19 BARIGUI/ANGÉLICA

31 ALVORADA

32 ALVORADA ANGÉLICA

33 CALIFÓRNIA IPÊS

34 LINHA 04

35 THOMAS COELHO

37 CENTRO CONVIVENCIA

38 FAZENDA VELHA

41 ALSCO

42 BARIGUI RODOVIÁRIA

43 CASSOL

45 BRASCASE GINASTIC

47 PETROBRÁS

48 CAMPESTRE

57 IPIRANGA

59 FORMIGUEIRO

60 SÃO MIGUEL

62 GUAJUVIRA

63 ROÇA NOVA

65 RIO VERDE

Lote 02, vencido pela Francovig: compreendem as 18 linhas que alimentam a região “Sul” da cidade, definida pela área situada à direita da Rodovia do Xisto (BR-476, sentido capital), com destino ao Terminal Central de Araucária. Funcionará com, no mínimo, 28 veículos operantes e 3 reservas, 78 motoristas, 6 controladores de tráfego, 13 operadores de manutenção e 9 funcionários de higienização, gerando um total de 106 empregos.

Quais linhas irá operar?

04 JARDINEIRA

06 LÓTUS

20 PLANALTO

21 F NOVA SHANGRI-LÁ

23 SANTA REGINA

24 SÃO FRANCISCO

25 COSTEIRA DAMPEZZO

27 HMA / UPA

49 TIETÊ ONÇAS

50 FUNDO DO CAMPO

52 CAMPO DO BASTIÃO

53 TIETÊ FAZENDINHA

54 LAGOA GRANDE

55 CAPINZAL

56 PASSO DA GRALHA

58 VILA DO SOSSEGO

64 CAPOEIRA GRANDE

Lote 03, vencido pela Imperial: compreendem as 3 linhas que operam entre os terminais Central e Angélica de Araucária, sendo que essas linhas transitam tanto na região Norte como na região Sul. Neste lote também foram incluídos os cobradores, controladores de tráfego e de acesso dos referidos terminais, isso para equilibrar os custos e remuneração entre lotes em razão do lote 03 possuir menos linhas a serem operadas. Funcionará com, no mínimo, 21 veículos operantes e 3 reservas, 59 motoristas, 15 cobradores, 14 controladores de tráfego, 10 operadores de manutenção e 7 funcionários de higienização, gerando um total de 105 empregos.

Quais linhas irá operar?

01 LINHÃO 1

02 LINHÃO 02

03 HORTÊNCIA / ANGÉLICA

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1271 – 22/07/2021