Fundada por Nestor Girardi e estruturada ao lado do sócio Felipe Fontes, a Ital’in House nasceu com a proposta de oferecer massas e risotos servidos em box, unindo praticidade, qualidade e preço acessível. O que começou em uma garagem no interior de São Paulo hoje se consolidou como uma das redes de franquias de alimentação que mais crescem no país.

Atualmente, a marca conta com mais de 180 unidades em operação no Brasil e já iniciou sua expansão internacional, com presença confirmada nos Países Baixos e na Irlanda. O ritmo é acelerado: são inaugurações semanais e a expectativa é ultrapassar 200 franquias ativas em breve.

Na Região de Curitiba, a Ital’in House já conquistou espaço relevante. São três unidades na capital, localizadas no Batel, Sítio Cercado e Bairro Alto, além de lojas em Araucária, Campo Largo, Campina Grande do Sul e Ponta Grossa. A expansão continua: em outubro será inaugurada a unidade de São José dos Pinhais e, no início do próximo ano, a rede chega também a Fazenda Rio Grande.

Entre os diferenciais apontados pelos franqueados está o suporte contínuo da franqueadora. Equipes de marketing e operações acompanham de perto cada loja, fornecendo campanhas, treinamentos e orientações estratégicas. Esse trabalho conjunto garante padronização, qualidade e resultados: a rede mantém médias superiores a 4,8 de avaliação no iFood.

Reconhecida pelo setor, a Ital’in House marcou presença na ABF Franchising Expo 2025, em São Paulo, onde foi destacada como uma das franquias mais promissoras do país.

De Barretos para o Brasil e agora cada vez mais presente em Curitiba e Região Metropolitana, a Ital’in House segue escrevendo uma história de sabor, crescimento e oportunidade.

SERVIÇO

A Ital’in House Araucária fica na rua São Vicente de Paulo, 185, no Centro. O foco da empresa é o delivery, porém a unidade de Araucária oferece espaço para consumo no local. O restaurante funciona de domingo a domingo das 11:00 ás 16:00 e das 17:30 às 23:00. Os pedidos podem ser feitos através do WhatsApp (41) 98800-2881.

Edição n.º 1485.