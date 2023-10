De novo! Alguns bairros de Araucária ficarão sem água na sexta-feira (27). Saiba o motivo

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) anunciou que na sexta-feira, 27 de outubro, a partir das 5 horas da manhã, serão realizadas obras de melhoria no sistema de produção de água da Estação Passaúna. Embora as melhorias sejam necessárias para garantir a qualidade do abastecimento de água na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), essas intervenções podem afetar o fornecimento de água em alguns bairros da região.

Os bairros afetados incluem Barigui, Capela Velha, Chapada, São Miguel e Thomaz Coelho. A Sanepar ressalta a importância de a população economizar água durante esse período, armazenando água potável, priorizando o uso consciente e evitando desperdícios. A empresa agradece a compreensão dos moradores afetados e se compromete a trabalhar o mais rápido possível para que o abastecimento seja normalizado.

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.