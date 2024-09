NP: Debate entre candidatos a Prefeitura durou mais de 5 horas

Histórico! Talvez este seja o termo que melhor resume o debate promovido pelo O Popular na noite desta terça-feira, 24 de setembro, na sede da Associação das Empresas da Cidade Industrial de Araucária (AECIAR), parceira institucional na organização do evento.

E a palavra histórico resume bem o que vimos nesta terça-feira porque nunca um evento em período eleitoral conseguiu reunir tantas vertentes políticas num único espaço para discutir o que cada um pensa para a cidade de Araucária numa eventual eleição.

O debate promovido pelo O Popular foi dividido em cinco blocos e contou com a presença de nove dos dez candidatos a prefeito de Araucária. A grande quantidade de postulantes ao cargo de chefe do Executivo fez que o espetáculo se estendesse por mais de cinco horas e só foi encerrado na madrugada de quarta-feira (25).

Todo o debate foi transmitido ao vivo pelas páginas do O Popular no Facebook e YouTube. De suas casas, milhares de araucarienses puderam analisar o desempenho dos nove candidatos. A qualidade da transmissão foi muito elogiada pelos telespectadores e – sem modéstia alguma – as equipes envolvidas na organização não deixaram a desejar para eventos do tipo promovidas por grandes redes de televisão.

Como toda batalha, a travada na arena do debate começou com os adversários se analisando, com o andar da carruagem – no entanto – pudemos ver e ouvir falas mais enfáticas e confrontos mais acalorados.

Entre os confrontos mais incisivos, destaque para aqueles protagonizados por Fábio Alceu (PSB) e Gustavo Botogoski (PL) e de Gustavo contra Rafael Dantas (PRD). As falas dos quatro deram trabalho a bancada de advogados parceira do jornal e que ficou responsável por analisar situações de direito de resposta. Foram vários concedidos ao longo dos cinco blocos.

