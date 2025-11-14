O Diário Oficial do Município trouxe esta semana a publicação do edital de licitação para escolha da empresa que ficará responsável pelos serviços de locação, manutenção, instalação e retirada da decoração natalina da cidade de Araucária.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) reservou até R$ 5,1 milhões para fazer com que os principais pontos de encontro da comunidade araucariense entrem no clima do Natal neste ano de 2025. A abertura da licitação está marcada para acontecer no dia 27 de novembro, às 9h.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Tiago Rodrigo Mello, neste ano a Prefeitura optou por concentrar as atrações natalinas na Praça da Bíblia e no Parque Cachoeira, criando uma rota entre os dois espaços públicos. “Nosso objetivo é proporcionar aos moradores de Araucária uma experiência de Natal que gere uma memória afetiva para toda a família, seja por meio de uma foto ou de um passeio num ambiente bem decorado e seguro”, comentou.

Ao todo serão 72 tipos diferentes de itens, entre os quais estão letreiros do tipo “Bem-vindo a Araucária” “Feliz Natal” e outros. Ainda estão inclusos árvores decorativas, cometas, estrelas, papais-noéis e diversas estruturas instagramáveis. “Fizemos a opção de priorizar ambientes instagramáveis, principalmente em fibra de vidro para que a decoração possa ser aproveitada durante o dia e à noite, melhorando a experiência natalina das famílias araucarienses”, explicou Mello.

PAPAI NOEL

A programação de final de ano inclui ainda a montagem da Casa do Papai Noel e a plotagem temática para a “Fábrica de Brinquedos”. Esse espaço ficará na estrutura da Casa do Artesanato, dentro do Parque Cachoeira e contará com a presença do Papai Noel Azul da Guarda Municipal.

Outra grande atração do final de ano araucariense de 2025 será uma mega árvore de Natal de 18 metros de altura. Ela será instalada sobre uma balsa de 420 metros quadrados, que ficará flutuando no meio do lago do Parque Cachoeira. “Será, inclusive, uma forma de voltarmos a atenção dos nossos moradores para um dos espaços mais importantes do Parque que é o lago. Inclusive, temos muitos planos para ele a partir do ano que vem, quando devemos revitalizar todo o Parque Cachoeira”, pontuou Mello.

Outra mega árvore de 18 metros de altura também será montada na Praça da Bíblia. Outro elemento que deve chamar muito a atenção das famílias é um Papai Noel de 15 metros de altura.

Se tudo ocorrer conforme o planejado a ideia da Secretaria de Meio Ambiente é a de que a decoração natalina seja instalada na primeira semana de dezembro.

