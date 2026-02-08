A Diocese de São José dos Pinhais, a qual pertencem as paróquias de Araucária, determinou o fim da venda de bebidas alcoólicas em festas e confraternizações paroquiais em todo o território diocesano. O decreto foi assinado em 19 de março de 2025, na Cúria Diocesana, e passou a valer a partir de 1º de dezembro de 2025.

A decisão retoma o posicionamento dos bispos do Paraná apresentado em 2018, durante assembleia da CNBB, que orienta a exclusão de bebidas alcoólicas em eventos da Igreja. Segundo o texto, a medida está ligada à missão evangelizadora e à preocupação com os impactos do álcool sobre jovens e famílias, além da associação frequente com conflitos e violência. A Diocese também avalia que a venda de bebidas em promoções religiosas representa um “contratestemunho” para a sociedade.

O decreto proíbe ainda os chamados “bailes das madrugadas”, permitindo apenas tardes dançantes das 14h às 18h, sob responsabilidade das paróquias. O descumprimento da norma poderá resultar em sanções aos párocos por meio de preceito penal. A Diocese afirma que a mudança segue orientações da CNBB e experiências de outras comunidades, defendendo ambientes mais saudáveis e coerentes com a proposta pastoral da Igreja.

Em comunicado posterior, a Diocese reforçou que “o decreto já está em fase de implementação. Reconhece-se que algumas das primeiras festas realizadas no início de 2026 ainda não seguiram integralmente a orientação, mas a expectativa é de que o bispo diocesano promova notificações e esclarecimentos às paróquias e capelas para assegurar o cumprimento da determinação”.

