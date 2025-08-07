A Policia Civil de Araucária não chegou à conclusão de que o colombiano Juan Carlos Castano Ernandez, de 40 anos, cujo corpo foi encontrado no dia 29 de julho, às margens do Rio Iguaçu, na área rural de Campina das Pedras, tenha sido vítima de um crime. O que se sabe até agora é que havia um registro do seu desaparecimento e que ele morava em uma república, juntamente com outros estrangeiros.

“Fizemos um levantamento no local onde o corpo foi encontrado, mas não encontramos indícios de violência. Aguardamos o laudo da necrópsia para chegar a uma conclusão da causa da sua morte”, declarou.

O corpo de Carlos foi encontrado por um morador, que contou que estava com seu barco no rio, quando avistou algo boiando e enroscado em alguns galhos. Ao se aproximar, percebeu que se tratava de um cadáver e decidiu acionar a Polícia Militar. Diante das circunstâncias, os agentes solicitaram apoio do Corpo de Bombeiros para retirar o corpo do rio. O colombiano estava com a carteira de documentos no bolso, o que facilitou a sua identificação.

