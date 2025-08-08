A Delegacia de Polícia de Araucária ainda não concluiu o inquérito em torno do homicídio de Renato da Silva, 37 anos, ocorrido no dia 01 de agosto, na rua Nicoly, no bairro Capela Velha. Segundo apurado nas investigações, Renato morava sozinho e no dia do crime, dois motoqueiros teriam ido até sua casa, chamado ele pelo nome, e no momento em que foi atender a dupla, acabou levando cinco tiros.

O Siate chegou a ser acionado para prestar socorro, mas na chegada da equipe, a vítima já não apresentava sinais vitais. Ao lado do corpo a Guarda Municipal, conforme consta no registro da ocorrência, encontrou uma faca e várias cápsulas de pistola .40 já deflagradas.

“No dia do crime ninguém quis dar informações à polícia, mas nós estamos ouvindo os familiares do Renato para ver se conseguimos chegar à autoria e a motivação”, explicou o delegado Erineu Portes.

