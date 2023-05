Delegacia da Mulher de Araucária prende homem por tentativa de feminicídio

A Delegacia da Mulher de Araucária prendeu na manhã desta segunda-feira, 15 de maio, um homem de 45 anos suspeito de tentar matar a sua ex-esposa a facadas na noite da última quarta-feira (10/05), no bairro Thomaz Coelho. Segundo apurado pela equipe de investigação da DM, o casal se separou há cerca de 5 anos, mas o ex-marido não aceitava o novo relacionamento da vítima.

Na última quarta-feira, o suspeito insistiu para conversar com a ex-esposa, que cedeu ao seu pedido e aceitou uma carona. A vítima relatou à Guarda Municipal que no trajeto, em um local de pouco movimento, o ex marido havia tentado matá-la. Contou que seu algoz desceu do carro, pegou uma faca que estaria no porta-malas, investiu contra ela, que se fechou dentro do carro e assim conseguiu ser salva por populares. Na chegada da equipe ao local, o agressor já havia fugido.

Diante dos fatos e da representação da vítima, o delegado titular da Delegacia da Mulher de Araucária, Eduardo Kruger, representou pela prisão do indiciado, a qual foi prontamente deferida. De posse dos mandados de prisão e de busca e apreensão, a equipe da DM, com apoio da Guarda Municipal, foi até a residência do autor, no bairro Porto das Laranjeiras, e efetuou sua prisão. O suspeito foi levado para a Cadeia Pública de Araucária, onde está à disposição da justiça.