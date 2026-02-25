Nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, a Delegacia da Mulher de Araucária promoveu uma ação educativa e preventiva voltada aos alunos do CMEI Santa Clara. Através de uma abordagem lúdica, a Polícia Civil do Paraná buscou aproximar a instituição da comunidade escolar, focando na proteção e no bem-estar na primeira infância.

A atividade ocorreu nos períodos da manhã e da tarde, contemplando cerca de 70 crianças com idades entre 4 e 5 anos. Para garantir que a mensagem fosse compreendida pelo público infantil, os policiais utilizaram um tom extremamente lúdico, utilizando linguagens, desenhos e dinâmicas adequadas à faixa etária.

Durante o encontro, os principais pontos abordados foram: o conhecimento do corpo, com a identificação das partes íntimas de forma clara e educativa, limites e respeito, com orientações sobre os locais onde outras pessoas não podem tocar, além da identificação da rede de confiança. Ao final da palestra, as crianças tiveram a oportunidade de entrar na viatura policial e conhecer de perto um pouco do trabalho e dos equipamentos utilizados pela Polícia Civil do Paraná no dia a dia.

A iniciativa reforça o papel preventivo da Delegacia da Mulher no município, mostrando que a segurança pública vai além da repressão, atuando diretamente na educação e na formação de cidadãos mais conscientes e protegidos.