A Delegacia da Mulher de Araucária localizou nesta sexta-feira, 17 de outubro, o corpo de um cachorro da raça Pitbull que foi brutalmente estrangulado na frente de uma criança, filha do investigado. O corpo estava enterrado desde o mês de maio, numa zona de mata à beira de um córrego no Jardim Israelense, no bairro Capela Velha.

Os restos mortais do animal foram recolhidos pelo setor de veterinária da Polícia Científica e serão periciados.

Segundo as investigações, o homem ainda teria dito que poderia fazer o mesmo com a mãe da criança, isso na frente dela. Em depoimento na delegacia, o acusado confessou o crime.

As investigações do caso prosseguem e o suspeito poderá responder pelos crimes de maus-tratos contra animais, com resultado morte, e de ameaça contra mulher.