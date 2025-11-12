Na tarde desta terça-feira, 11 de novembro, a Delegacia da Mulher de Araucária prendeu em flagrante um homem suspeito de abusar sexualmente da própria filha, de apenas 4 anos de idade. A prisão ocorreu no bairro Portão, em Curitiba, onde o autor trabalha.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da criança procurou a delegacia após desconfiar que a filha vinha sendo abusada pelo pai. O crime teria ocorrido em Araucária, no bairro Capela Velha, sendo que o último abuso teria acontecido na noite de segunda-feira, 10 de novembro.

Durante o atendimento na delegacia, a criança contou à equipe que o pai cuidava dela à noite, enquanto a mãe trabalhava e ele costumava “lhe dar muitos banhos”. Enquanto conversava, a equipe policial também percebeu que a criança apresentava comportamento incomum, tocando repetidamente suas partes íntimas.

“Ao tomarmos conhecimento dos fatos, entendemos que havia situação de flagrante delito. Diante disso, a equipe policial se deslocou até o local de trabalho do suspeito, em Curitiba, onde foi realizada a prisão em flagrante”, comentou o delegado Eduardo Kruger.

O homem permanece detido e à disposição da Justiça, que decidirá se ele continuará preso ou responderá ao processo em liberdade.