Um homem de 51 anos foi preso em flagrante na tarde de terça-feira, 16 de setembro, pela Delegacia da Mulher de Araucária, durante a Operação Sinergia III. A prisão ocorreu no bairro Porto das Laranjeiras, após a vítima, uma mulher de 29 anos, conseguir fugir de um relacionamento abusivo que perdurava por 22 anos e denunciar o agressor.

A denúncia anônima chegou à DM através do número 180, e foi imediatamente apurada. O denunciante detalhou que o homem, anteriormente padrasto da vítima, cometia abusos contra ela desde os 7 anos de idade. Quando completou 16, a vítima teria sido forçada a se casar com ele após engravidar. Hoje ela possui três filhos com o acusado e, recentemente, passou a perceber comportamentos estranhos dele para com as filhas, o que a fez temer que fizesse com elas o que fez com a vítima quando ela ainda era criança.

Durante o casamento, os abusos continuaram com agressões físicas e psicológicas, além de frequentes restrições à sua liberdade e relações sexuais não consentidas. A vítima era constantemente monitorada através de câmeras instaladas por toda a residência, tendo seu celular vigiado e sua saída de casa controlada pelo agressor.

Além dos abusos, o agressor passou a obrigar a vítima a se relacionar com outros homens. Esses atos eram organizados e, quase sempre, gravados por ele.

FUGA E PRISÃO

Na tarde de terça-feira, a vítima aproveitou a desculpa de ir a um posto de saúde para fugir e procurar a Delegacia da Mulher de Araucária, após os policiais terem feito contato com ela no dia anterior. Segundo o delegado Eduardo Kruger, enquanto registrava a ocorrência, a mulher recebeu mais de 25 ligações e diversas mensagens de áudio do agressor, que a ameaçava caso ela não retornasse para casa.

Diante da gravidade da situação e do estado de flagrância do crime de perseguição, a equipe policial da delegacia, junto com o delegado titular, se deslocou imediatamente para a residência do casal. “Ao perceber a presença da nossa equipe, o homem tentou se esconder, mas foi capturado no interior da casa. No local, os encontramos diversas câmeras de segurança usadas para monitorar a vítima e, no celular do agressor, foram localizados os vídeos dos abusos sexuais. Diante das evidências, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Cadeia Pública de Curitiba”, informou Kruger.

No prazo de 24 horas, o suspeito passará por audiência de custódia, ocasião em que o Juiz de Direito decidirá sobre a manutenção da prisão. “Já solicitei ao judiciário a decretação da prisão preventiva do acusado. A vítima e seus filhos foram acolhidos e encaminhados para um local seguro, enquanto aguardam decisão do judiciário sobre a concessão das medidas protetivas de urgência”, explicou.

Ainda de acordo com o delegado da DM, o caso expõe a gravidade da violência sofrida pela vítima ao longo de mais de duas décadas e reforça a importância das denúncias anônimas e do acolhimento policial para a quebra do ciclo de abusos. “A Delegacia da Mulher de Araucária seguirá acompanhando as investigações, enquanto o Judiciário analisará o pedido de prisão preventiva”, concluiu.

Edição n.º 1483.