A Delegacia da Mulher de Araucária está à procura de um homem que aparenta ter entre 40 e 50 anos, e é acusado de abusar sexualmente de uma mulher, na madrugada do último dia 06 de agosto.

Segundo a polícia, por volta das 02h50 daquele dia, o suspeito invadiu um edifício localizado no centro da cidade, subiu até um dos andares e começou a forçar as portas dos apartamentos. Em determinado momento, ele encontrou a porta do apartamento de uma moradora aberta, entrou e praticou violência sexual contra ela.

A Delegacia está ouvindo outros moradores do edifício e das redondezas, como também está buscando novas imagens de câmeras de segurança da região central para ajudar nas investigações. Até então, a polícia já teve acesso às imagens de câmeras do próprio edifício, as quais flagraram o indivíduo no momento em que ele entra pela porta principal e vai em direção às escadas, para acessar aos apartamentos. Nas imagens é possível ver o rosto do indivíduo – ele é meio calvo, com cabelo, barba e bigode pretos, e naquele dia usava blusa de moleton e calça azul escuro.

Se alguém conhece o suspeito ou tem alguma informação que possa levar ao seu paradeiro, o telefone para denúncias é o (41) 3641-6014. O nome do denunciante será mantido em sigilo.