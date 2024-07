Delegacia investiga caso de homem encontrado morto dentro de casa no Thomaz Coelho

A Delegacia de Polícia de Araucária está investigando a morte de um homem de 36 anos, cujo corpo foi encontrado dentro da sua casa, na Rua Manoel de Carvalho, no bairro Thomaz Coelho. O homem apresentava sinais de agressão, inclusive aparentava ter levado uma pancada na cabeça. A polícia não descarta a hipótese de que o autor das agressões possa ter sido o ex-companheiro da vítima.

O caso foi atendido pela Polícia Militar na madrugada de sábado (27/07), quando uma equipe foi acionada para comparecer a um local de morte, no Thomaz Coelho. Na chegada da PM ao local, o Samu ainda tentava socorrer a vítima, porém já não haviam mais sinais vitais, restando apenas acionar a Criminalística para periciar o local do crime e o Instituto Médico Legal para recolher o corpo.

Segundo testemunhas, o homem teria sido golpeado no dia anterior por um indivíduo, o qual não souberam informar a identidade. Uma vizinha que encontrou o homem caído, ainda tentou fazer manobras de reanimação por mais de 30 minutos, mas foi em vão. As investigações por parte da Polícia Civil de Araucária seguem no sentido de desvendar a autoria do crime.